19 Temmuz 2014 Cumartesi

SIGI HELD

























Yıl 1989....Yaz ayları...Galatasaray 1984'te Jupp Derwall'in göreve gelişi ve onu takip eden Mustafa Denizli ile 5 yıl boyunca Alman ekolüyle yoluna devam etmiş. O sırada Tınaz Tırpan yönetimindeki Türkiye de 1990 Dünya Kupası'na gitmeye uğraşıyor. Eleme grubunda, grubu sonuncu bitirecek İzlanda'nın aldığı 6 puanın 3'ünü biz veriyoruz (2 puanlı sistem). İstanbul'da mağlubiyetten Ünal'ın golüyle kurtuluyoruz, Reykjavik'te ise emektar golcü Petur Petursson'un 2 golüyle mağlup oluyoruz. Galatasaray yöneticileri bize çelmeyi takıp dünya kupasından eden İzlanda'nın hocası Sigi Held'e kafayı takıyor. İstanbul'a getiriyor....Sonuç: Sigi Held'in 9 puan geride kapanılan ilk yarının ardından yaptığı "Kağıt üzerinde şampiyonuz" açıklaması...Beşiktaş’ın 12 puan gerisinde, dördüncü sırada ligi bitiriş ve nisan ayında Fenerbahçe'den alınan 5-1'lik mağlubiyet. Held'e, ayrıca şubat ayında kaybedilen Beşiktaş maçından sonra, tribünlerden sustalı bir çakı atılıyor...Sene sonu Mustafa Denizli, kısa Almania Aachen macerasından sonra göreve geri dönüyor.





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Gönderen Fırat Topal zaman: 11:26
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