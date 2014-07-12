12 Temmuz 2014 Cumartesi

DOLDUR LÖW ÇAY DOLDUR, ÇAY DOLDUR DA İÇELİM
































Resmi büyütüp arkaya da şunu açınca evin içi huşu ile doluyor erenler...


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Gönderen Fırat Topal zaman: 12:42
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