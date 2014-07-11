RINUS MICHELS'TEN 22 SAYI

Fenerbahçe efsanesi Can Bartu bilindiği gibi, Türk milli takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve 1 de gol atmış bir oyuncudur. Onun gibi bu işi aynı günde yapmasa da, birden fazla sporda yeteneğini kanıtlamış bir başka isim de, Hollanda futbolunun efsane hocası, "General" lakaplı Rinus Michels'tir. Michels, futbol dışında basketbol başta olmak üzere diğer sporlarda da yeteneğini kanıtlamış bir isimdir. 1947 yılında, Ajax formasını yeni yeni giymeye başladığı yıllarda Michels aynı zamanda Ajax bölgesinde düzenlenen basketbol turnuvalarında da Ajax formasıyla mücadele etmektedir. 11 Mart 1947'de takımının bu şampiyonada Famos ile oynadığı maç, ülke basketbol tarihi açısından bir rekora sahne olmuştur. Famos maçın başında 12-0 öne geçmiş, ancak daha sonra Michels üst üste tam 22 sayı atarak Ajax'ın 22-12 öne geçmesini sağlamıştır. Bu 22 sayıyı 10 dakika içinde atan 19 yaşındaki Michels ertesi gün yayınlanan De Waaarheid gazetesinin sayfalarını süslemiştir
Michels, resimde yetenekli olduğu bir başka sporun ödül töreninde görülüyor. Ajax takım arkadaşlarıyla katıldığı bir yüzme yarışmasını kazanmalarının ardından aldıkları birincilik ödülüyle...
1 yorum:
bana şu resmi hatırlattı
http://freewallshd.com/wp-content/uploads/2014/05/1147_mario_gotze.jpg
götze de bu kadar yetenekli mi acaba?
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