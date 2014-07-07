TENİNDE PORTAKAL KOKUSU

Blog okuyucularından Korhan Tunarlı, kişisel blogunda Hollanda için yazdığı bir şiiri yayınlamış. Bize de pasladı. Türünün belki de ilk örneklerinden olan bu çalışmayı sizlere sunuyoruz. Aslı için de buradan...
Teninde Portakal Kokusu
Eskiler bana derdi ki Cruyff çok hızlı koşardı
Efendiler derdim Overmars realitesiyle yüzleşelim
Realiteyi yeni öğrenmiştim cümle içinde kullanırdım
Mercan kurşun kalem kullanırdım, gönye-iletki kullanırdım
Daha sekiz yaşındaydım ekranda Gülriz Sururi vardı
Ve gözleri vardı, korkmuştum, ve Kluivert vardı
Michael Owen yeni çıkmış Eto'o henüz bitmemişti
Kuala Lumpur Havaalanı açıldı açın arşivlere bakın
Tamam nihayetinde de Zidane kupayı getirdi diyelim
Bak meleğim, duy sevgilim 98' öyle bir yazdı
Zaman geçti mezun oldum, aşık oldum, yeni hayatlar kurdum
Arada Amsterdam'a gittim kanallarında zap yaptım
Biletsizdim inmedim, bir izmarit gibi trenden atıldım
Bir Hollandalı gibi uçtum ve Şirin Babanın ellerinden öptüm
Şirin Babanın elini öptüm ve alnıma koydum
Zenden dar alanda etkisiz dediler ona bile katıldım
Senden de vazgeçerdim de sen buna çok kırılırdın
İleri-geri savunma-hücum en sonunda yoruldum
Bilmem ben total futbol dedikçe sen neden durulurdun
Düşünürüm o açı ölçen gönye miydi iletki mi
Sn. Ejder abim doksanlara vururken içimde müstezhi bir geometri
İsterim rabbim onu bağışlasın uzun ömürler versin
Boş alan versin kademe hatası versin dönen toplar versin
Arada bizi de görsün sıcak mola yeri falan versin
Ülkemiz çöl olmasın ama kutuplar da erimesin
Sonra organize bi atak olsun, e bi ofsayt da görülmesin
Muhtar gelsin ve tebrik etsin ve kupa alnında yükselsin
Unutma sen doğduğum köylerin daimi prensesisin
Kutuplar da erimesin, sen penguen seversin
Olur ya uzatmalara gider, maazallah penaltılara kalır
Şimdiden gelin anlaşalım herkes kulağını kessin
Sol kulağını kessin sonra götürüp kaleciye versin
Çünkü kaçan her penaltı en çok iki adım ıskalanmıştır
Belki lodos ters esmiş, rahmet yağmış, zemin kayganlaşmıştır
Ama neden diye ağlama aşkım bunun sefası da cefası da kutsal
Çünkü sancak tarafında diğerleri, iskelede portakal
Robben atar, maç döner, sen yeter ki yanımda kal
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