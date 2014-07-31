TEK KOLLU KAHRAMAN DENNIS HEROD

John Huston'ın sinema tarihine geçen ve hemen hemen her "Futbol Filmleri" listesinin vazgeçilmezi olan (biz de blogda daha önce birçok kez bahsettik) filmi Victory'de Pele (filmde Trinidad-Tobago'lu bir futbolcuyu canlandırmıştır) filmin finalindeki maçta kolundan sakatlanmış, oyundan çıkmış ancak kırık kolla tekrar sahaya çıkıp Almanları yıkan golü atmıştır. Tabii bu iş film icabı ama film futbola, hayat futbola ya da hayat filme benzemiştir yıllar önce. Stoke City'nin efsane kalecisi Dennis Herod'un hikayesinde olduğu gibi.
16 Şubat 1952 tarihinde Stoke City Villa Park'ta Aston Villa deplasmanına çıkar. O sezon Stoke için çok iyi geçmemektedir zira takım küme düşme hattında kurtulmaya çabalamaktadır. Lige de ilk 11 maçta hiç galibiyet alamadan başlamışlardır. Aston Villa ise üst sıraları zorlayan bir takımdır. Stoke City'nin kalesinde 29 yaşındaki Dennis Herod forma giymektedir. Herod kulübün genç takımında yetişmiş ve 1946 yılında profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. İlginçtir, kendisi Stoke City'nin efsane isimlerinden Bob McGrory (14 yıl futbolcu, 17 yıl hoca olarak toplam 31 yıl kulübe hizmet vermiştir) tarafından 5 gol yediği bir maçta keşfedilmiştir. O yıllarda Stoke-on-Trent merkezli bir gazete olan "The Sentinel'in organize ettiği turnuvanın 1939 finalinde Stoke City genç takımı Trent Vale United ile karşılaşmış ve sonradan Stoke City'de 12 yıl forma giyecek olan Frank Mountford'un golleriyle Potters 5-0 kazanmıştır. Rakip takımın kalecis,i McGrory'nin ilgisini çekmiş ve Herod kırmızı-beyazlı takımın yolunu tutmuştur. Kendisi için ödenen transfer ücreti 10 pounddur.
Herod'un kalecilik öncesi hayatı da bir hayli maceralıdır. Normandiya çıkarmasından kısa bir süre önce, II. Dünya Savaşı sırasında içinde bulunduğu tank havaya uçmuş ama Herod tanktan sağ olarak kurtulmuştur. Çenesi ve birkaç kemiği kırılmış ancak kendisi hayatta kalmış, tankta onunla beraber bulunan 2 asker arkadaşı ise hayatını kaybetmiştir. Bunun öncesinde de 1943'te Kuzey Afrika'da görev yapmıştır. Bu anılardan sonra nefes aldığı her anın tadını çıkarmaya karar veren Herod'un futbolculuk yaşamı da ilginç hikayelerle dolu olmuşturç Örneğin Newcastle ile oynadıkları ve 9 gol yedikleri bir maçtan sonra "maçın adamı" seçilmiştir, çünkü 9 gol yemesine rağmen bir 19 taneyi de kurtarmıştır. Kariyerinin en önemli maçlarından birisi 1946-47 sezonunun son haftasında oynanmıştır. Stoke o sırada şampiyonluk kovalamaktadır ve rakipleri Sheffield United'dır. Maçı Herod'un hatası ile kaybedip şampiyon Liverpool'ın 2 puan gerisinde 4. olmaya razı olurlar. İngiliz kaleci o maçı hiçbir zaman unutamamıştır. Biz tekrar kendisini efsane mertebesine yükselten maça gelelim.
16 şubat 1952'deki Aston Villa maçında, Herod takımı 2-1 öndeyken Villa ataklarından bir tanesini önlemek ister ama ciddi bir sakatlık geçirir. Devre 2-1 biter ve soyunma odasına girilir. Kalede devam edecek durumda değildir. O günlerde oyuncu değişikliği kuralı henüz uygulanmamaktadır. Bunun üzerine forvet Sammy Smyth kaleye geçer. Herod'a ise sol kanatta oynama direktifi verilir. 2. devre başlar. Stoke atağında, Aston Villa kalecisi Con Martin'in uzaklaştırdığı topu önünde bulan Herod, yaptığı vuruşla takımını 3-1 öne geçirir. Maçı sonunda kazanan 3-2 ile Stoke'dur. Bu galibiyet onlar için çok önemlidir zira sezon sonu küme düşme hattının hemen üstünde Huddersfield Town'ın 3 puan önünde (2 puanlık sistemde) kümede kalırlar. Herod, kalede yaptığı kurtarışların yanına bir de galibiyet golünü eklemiştir. Sakatlığına maç sonrası teşhis konur.
Herod'un kolu kırılmıştır!!!
16 Şubat 1952 tarihinde Stoke City Villa Park'ta Aston Villa deplasmanına çıkar. O sezon Stoke için çok iyi geçmemektedir zira takım küme düşme hattında kurtulmaya çabalamaktadır. Lige de ilk 11 maçta hiç galibiyet alamadan başlamışlardır. Aston Villa ise üst sıraları zorlayan bir takımdır. Stoke City'nin kalesinde 29 yaşındaki Dennis Herod forma giymektedir. Herod kulübün genç takımında yetişmiş ve 1946 yılında profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. İlginçtir, kendisi Stoke City'nin efsane isimlerinden Bob McGrory (14 yıl futbolcu, 17 yıl hoca olarak toplam 31 yıl kulübe hizmet vermiştir) tarafından 5 gol yediği bir maçta keşfedilmiştir. O yıllarda Stoke-on-Trent merkezli bir gazete olan "The Sentinel'in organize ettiği turnuvanın 1939 finalinde Stoke City genç takımı Trent Vale United ile karşılaşmış ve sonradan Stoke City'de 12 yıl forma giyecek olan Frank Mountford'un golleriyle Potters 5-0 kazanmıştır. Rakip takımın kalecis,i McGrory'nin ilgisini çekmiş ve Herod kırmızı-beyazlı takımın yolunu tutmuştur. Kendisi için ödenen transfer ücreti 10 pounddur.
Herod'un kalecilik öncesi hayatı da bir hayli maceralıdır. Normandiya çıkarmasından kısa bir süre önce, II. Dünya Savaşı sırasında içinde bulunduğu tank havaya uçmuş ama Herod tanktan sağ olarak kurtulmuştur. Çenesi ve birkaç kemiği kırılmış ancak kendisi hayatta kalmış, tankta onunla beraber bulunan 2 asker arkadaşı ise hayatını kaybetmiştir. Bunun öncesinde de 1943'te Kuzey Afrika'da görev yapmıştır. Bu anılardan sonra nefes aldığı her anın tadını çıkarmaya karar veren Herod'un futbolculuk yaşamı da ilginç hikayelerle dolu olmuşturç Örneğin Newcastle ile oynadıkları ve 9 gol yedikleri bir maçtan sonra "maçın adamı" seçilmiştir, çünkü 9 gol yemesine rağmen bir 19 taneyi de kurtarmıştır. Kariyerinin en önemli maçlarından birisi 1946-47 sezonunun son haftasında oynanmıştır. Stoke o sırada şampiyonluk kovalamaktadır ve rakipleri Sheffield United'dır. Maçı Herod'un hatası ile kaybedip şampiyon Liverpool'ın 2 puan gerisinde 4. olmaya razı olurlar. İngiliz kaleci o maçı hiçbir zaman unutamamıştır. Biz tekrar kendisini efsane mertebesine yükselten maça gelelim.
16 şubat 1952'deki Aston Villa maçında, Herod takımı 2-1 öndeyken Villa ataklarından bir tanesini önlemek ister ama ciddi bir sakatlık geçirir. Devre 2-1 biter ve soyunma odasına girilir. Kalede devam edecek durumda değildir. O günlerde oyuncu değişikliği kuralı henüz uygulanmamaktadır. Bunun üzerine forvet Sammy Smyth kaleye geçer. Herod'a ise sol kanatta oynama direktifi verilir. 2. devre başlar. Stoke atağında, Aston Villa kalecisi Con Martin'in uzaklaştırdığı topu önünde bulan Herod, yaptığı vuruşla takımını 3-1 öne geçirir. Maçı sonunda kazanan 3-2 ile Stoke'dur. Bu galibiyet onlar için çok önemlidir zira sezon sonu küme düşme hattının hemen üstünde Huddersfield Town'ın 3 puan önünde (2 puanlık sistemde) kümede kalırlar. Herod, kalede yaptığı kurtarışların yanına bir de galibiyet golünü eklemiştir. Sakatlığına maç sonrası teşhis konur.
Herod'un kolu kırılmıştır!!!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder