31 Temmuz 2014 Perşembe

WASHINGTON'DAN OLMA BRUNO













Portekiz takımlarından Varzim'e 10 yılını vermiş Washington...Neden burada?....Çünkü oğlu bugün Fenerbahçe defansında top koşturuyor...
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Gönderen Fırat Topal zaman: 19:09
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1 yorum:

varol döken dedi ki...

oğlu selçuk şahin???

1 Ağustos 2014 16:07

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