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31 Temmuz 2014 Perşembe
WASHINGTON'DAN OLMA BRUNO
Portekiz takımlarından Varzim'e 10 yılını vermiş Washington...Neden burada?....Çünkü oğlu bugün Fenerbahçe defansında top koşturuyor...
Gönderen
Fırat Topal
zaman:
19:09
Etiketler:
Futbol
,
Nostalji
1 yorum:
varol döken
dedi ki...
oğlu selçuk şahin???
1 Ağustos 2014 16:07
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1 yorum:
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