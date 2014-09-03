FLYING DUTCHMAN'IN SEYİR DEFTERİ-73

Asya Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanan Güney Kore'nin Pohang Steelers takımı, Pohang Demir Çelik Enstitüsü kulübü satın almadan önce, POSCO Atoms adıyla ligde mücadele ederken tekrarlanması güç bir performansa imza atmıştır. 1986 Kore Ligi 6 takımdan oluşmaktadır ve takımlar birbirleriyle her devrede 2'şer kez olmak üzere 4'er kez karşılaşmakta ve her 2 devrenin lideri finalde karşı karşıya gelmektedir. POSCO Atoms ligin ilk devresini 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirir. 2. devresinde ise çok kötü bir performansla 5.olurlar ama ilk devredeki liderliklerinden ötürü finale kalırlar. Finalde Lucky-Goldstar Hwangso'yu 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla saf dışı eden POSCO lig şampiyonu olur. Ancak ilginç olan takımın oynadığı 22 maçta sadece 5 galibiyet alabilmesi 7 kez mağlup olmasıdır. Dahası ligi toplamda -5 averajla bitirmişlerdir.
Seyir Defteri
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