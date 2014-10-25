FLYING DUTCHMAN'IN SEYİR DEFTERİ-74

Gaziantepspor'un başında çıktığı ilk 4 maçta 4 galibiyet alan Sergen, bu müthiş başlangıca rağmen teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan isimler arasında en başarılısı değildir. Efsane İskoç teknik adam Jock Stein, 1960 mart ayında Dunfermline Athletic ile profesyonel anlamda ilk teknik direktörlük deneyimine başlamış ve ilk 6 maçında 6 galibiyet elde etmiştir. Takımı son sıranın 2 puan üstünde ve 4 aydır galibiyet alamayan şekilde devralmış olan Stein, ilk maçında Celtic'i 3-2 mağlup etmiş ve ardından gelen 5 maçı da kazanarak Dunfermline'ı ligde tutmuştur.
Seyir Defteri
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