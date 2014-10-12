SWANSEA JACK

Daha önce İngiliz futbol tarihinde önemli bir yeri bulunan 2 köpek, Manchester United'ın simgelerinden Major ve Chelsea'nin kurucusu Gus Mears'in İskoç teriyeri hakkında yazılar yazmıştık. Bu seferki hikaye Swansea City'den. Swansea kulübünün lakabı The Jacks...Bu lakabın Swansea'den mavi sulara açılan denizcilerin sert karakterinden kaynaklandığını söyleyenler vardır (Jack İngilizcede denizciler için de kullanılan bir terim). Bir diğer grup yakınlardaki kömür madeninde çalışan Swanseali kömür madencilerinin meslektaşları tarafından "Jacks" diye çağırıldığıdır. Ve nihayet hikayemizin kahramanı olan köpek "Jack" de bu teorilerde yerini almış, bugün Swansea City kültürünün oluşmasında önemli bir rol oynamıştır birçoklarına göre. Unutturmadan söyleyelim, bu lakap Swansea taraftarlarının kendilerini "Jack Army" olarak adlandırmasını da beraberinde getirmiştir. Ama tabii Galler'in diğer şehri Cardiff sakinlerinin, rakiplerini "Jack Bastards" olarak adlandırmasını da....
1930'ların başı. William Thomas, Swansea limanında yaşayan kendi halinde bir vatandaş. Köpeği Jack ise bölgede kahramanlıklarıyla nam salmış, yukarıda sahibinin yanında verdiği fotojenik bir pozu da görebileceğiniz siyah bir retriever. Thomas sahilde yaşıyor, Swansea limanının çetin dalgalarının sık sık dövdüğü, zengin işi değil mütevazi bir apartmanda. Swansea zaten tüm dünyayı kasıp kavuran ve 1930'ları kasıp kavuran ekonomik krizin vurmasıyla yaşanması zor bir kent haline gelmiş. Tersanelerde suya indirilmeyi ve onarılmayı bekleyen gemiler, boş marketler ve tek eğlencenin pub masalarında memleketi kurtarmak olduğu yıllar.
Tabii böyle bir ortamda çocuk olmak da zor. Swansea limanındaki denizde yüzmek onların tek eğlencesi. Jack de onlarla beraber. İşte bugünlerden bir tanesinde 12 yaşındaki bir çocuğu yüzmeden kutarıyor Jack ve mahallenin kahramanı oluyor. Sonraki işi ise bir yüzücüyü plajda herkein gözü önünde kurtarmak. Gazetelere manşet oluyor, yerel meclis ona bir madalya veriyor ve 1936'da Londra Star gazetesi onu yılın en cesur köpeği seçiyor. 1937'de yanlışlıkla fare zehiri yedikten sonra hayatını kaybeden Jack yaşamı boyunca tam 27 kişiyi Swansea sahilinde boğulmaktan kurtarmıştır. Cenazesi sırasında büyük bir tören düzenlenen Jack 80 yıl sonra dahi hala birçoklarına göre Swansea City'nin başarılarıyla yaşattığı bir kahraman. Swansea'deki mezarı aşağıda görülebilir.
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