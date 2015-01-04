4 Ocak 2015 Pazar

SLOBODAN "KÖPEK GİBİ GEBERECEKSİNİZ" SAVIC













Cüneyt Arkın'ın yumruğunun karşısına koy, hiç sırıtmaz....1977-78 sezonunda FC Eindhoven forması giydiği dönemden
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Gönderen Fırat Topal zaman: 11:10
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1 yorum:

TheRixso dedi ki...

bu adam kim, nereden buldun google da aratıım bulamadım, nasıl bir kafa yaaa

6 Temmuz 2016 23:06

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