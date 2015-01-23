ANÇÜEZİN KATİLİSİN REDKNAPP

Yıl 1984. Ocak ayı...1983'e veda edilmiş, 1984'e giriliyor. Tarih 7 Ocak. Manchester United bir önceki sezon Liverpool şampiyon olurken ligi üçüncü sırada bitirmiş, bunun yanına bir de FA Cup şampiyonluğunu eklemiş, ardından sezon başında şampiyon Liverpool'ı Community Shield'de 2-0 mağlup ederek sezona da iyi başlamış. 2 Ocak 1984'te şampiyonluk yolundaki rakipleri Liverpool'la Anfield'da oynadıkları maçtan da 1 puan çıkarıp, lider olan rakiplerinin 3 puan arkasında takibi sürdürür haldeler. 5 gün sonra kalabalık Liverpool limanından, güneyin Bournemouth'una iniyorlar. Bournemouth'un başında 37 yaşında genç bir hoca var. Henüz birkaç hafta önce görevi devralmış, kulübe futbolcu olarak da 4 yılını vermiş Harry Redknapp. O zamanlar pek kimse tanımıyor elbet onu. Kulüp de 3. Lig'in dibinde, 24 takımlı ligin 21. sırasında. FA Cup'ta 3. turda karşılarına, bir önceki sezonun şampiyonu, Ron Atkinson yönetiminde, Ray Wilkins, Bryan Robson, Arnold Mühren, Norman Whiteside gibi yıldızlarıyla Manchester United dikiliyor. Elbette kimsenin umudu yok. Manchester United son şampiyon unvanını korumak istiyor.
Manchester'daki hesap Bournemouth sahilinde bozuluyor. Dean Court'ta, Redknapp'ın takımı, Manchester United'ı 2-0 mağlup ediyor. Turu geçiyorlar. Manchester United geri dönüyor kuzeye. Sezonu şampiyon Liverpool'ı dördüncülük koltuğundan izleyerek bitiriyorlar. Redknapp, sonraki turda Midlesbrough engelini geçemese de takımı ligde 17. sıraya taşıyıp düşmekten kurtarıyor. United izleyen sene FA Cup'ı yine müzesine götürüyor ve 3 sene üst üste bu başarıyıa yakalamalarının önüne Bournemouth geçmiş oluyor.
Ama hikayenin asıl can alıcı noktası bu değil. 2-0'lık galibiyette, harika bir maç çıkaran kaleci Ian Leigh'e öyle büyük bir sevgi seli oluşuyor ki, yerel bir pizza restoranı Leigh'e "al dükkan senin, ye iç, ömür boyu her şey bizden" diyor. Leigh de "hayır" demiyor tabii. Antrenman bitiyor, maç bitiyor, sezon bitiyor, ne zaman boş zaman olsa soluğu pizzacıda alıyor. Bir cuma günü, maç öncesi toplantısı meşhur restoranda yapılıyor. Leigh oturur oturmaz "bir pizza çek usta" diyor elbet. Redknapp bakıyor ki gidiş kötü, tartı sürekli sağa çekilip duruyor, "durun" diyor, "bu iş buraya kadar". İzleyen sene gidip restoranı satın alıyor. Leigh'i karşısına alıp, "bundan sonra beleş yok kardeş, her şey parayla" deyip, kalede bir adet William Henry "Fatty" Foulke sahibi olmaktan kurtuluyor. Gerçi 1986'da Leigh artık "bedava pizza yoksa ben de yokum" mu diyor bilinmez, takımdan ayrılıyor ve alt liglerde futbol oynayıp 30'una gelmeden futbol hayatına noktayı koyuyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder