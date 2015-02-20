FLYING DUTCHMAN'IN SEYİR DEFTERİ-75

2009 yılı mart ayında, İngiltere Konferans Kuzey Ligi'nde Fleetwood Town ile Hyde United maçı sırasında futbol tarihine geçecek bir olay yaşanmıştır. Hyde United'ın 36 yaşındaki forvet oyuncusu Neil Tolson, maç, ev sahibi Fleetwood Town'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 2. yarının başlarında karnının acıktığını hissetmiş ve enerjisini giderek kaybetmeye başlamıştır. Bir korner sırasında, seyircilerden birisini kendisine Mars çikolatası almaya yollayan Tolson, taraftarın kendisine getirdiği Mars'ı yemiş, bundan kısa bir süre sonra, dakikalar 60'ı gösterirken takımının beraberlik golünü, 8 dakika sonra da galibiyet golünü atmıştır. Hatta bu gollerden ilki sırasında Tolson, çikolatayı elinde tutmaktadır. 76'da Daniel Douglas-Pringle skoru 3-1'e getirmiş ve Hyde deplasmandan 3-1'lik galibiyetle dönmüştür. Bir anlamda galibiyeti Mars ve Pringle getirmiştir...
Seyir Defteri
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