1 NİSAN GERÇEĞE DÖNÜŞÜNCE

Tarih 1973. Günlerden 1 Nisan. Brandpunt gazetesi, "Johan Cruijff Barcelona'da" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkar. Taraftarların tümü bu haber üzerine kulübü telefon yağmuruna tutarlar. Ajax başkanı Jaap van Praag, bu telefonlara başta cevap vermeye ve başta basın olmak üzere arayanların tümünü böyle bir olayın gerçek olmadığını ikna etmeye çalışsa da bir süre çareyi telefonun fişini çekmekte bulur. Tabii ki, bu hadise gazetenin okuyucularına yaptığı bir şakadır. Ama sadece 3 ay sonra bu şaka gerçeğe dönüşür ve Barcelona'nın hocası Rinus Michels, eski öğrencisini Katalunya'ya götürür. Gazetenin okuyucularına yaptığı bir başka şaka da Ajax'ın ezeli rakibi Feyenoord taraftarlarını ayağa kaldırmıştır. "Willem van Hanegem, ani bir kararla jübilesini yapıp, Boltini Sirki'nde çalışmaya karar verdi" haberi De Kuip'ın önünde büyük bir kalabalığın toplanmsına ve protestolara sebep olur (Toni Boltini, Hollandalı ünlü bir sirk yapımcısıdır). Hatta futbolcunun karısı Truus, o sırada bir ameliyat için hastanededir ve bu haber üzerine Van Hanegem, karısının yanına koşup olayın bir şaka olduğunu anlatmak zorunda kalmıştır. Daha sonra hem Cruijff hem de Van Hanegem'in bu şakaların bir parçası olarak gazeteden bir miktar ücret aldığı ortaya çıkar.
Umut - "Sıkıntı var, boğuntu var, tedirginlik var, çirkinlik, yalan, her şey var. Ama hep umut var her şeyin içinde. Kısacası, yaşamanın gereği, umutlu olmak zo...
1 gün önce
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