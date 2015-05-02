SON ŞAMPİYON DA ÖLDÜ

Yalnızca iki saattir tanıyordum onu.
Tanımak dedimse, yan yana masalarda oturuyorduk işte.
"Dünyanın en kalender adamlarından birisi herhalde" diyordum kendi kendime.
Gelip geçen dört kişiden üçü "Nasılsın baba?" diye sorup, istisnasız hepsi "Hamdolsun evladım, eksik olma" cevabı alıyordu.
Kalkıp, altı atın turladığı padoğa geçtim. Orada da yan yana geldik.
Keyifle izliyorduk ki önce gençten bir çocuğun "Ulan sakatlanmadı gitti şu at" dediğini, sonra da kalender adamın "Geçmişini s..erim senin" deyip, attığı tokatın sesini duydum.
Ufak tefek, incecik kolları olan, yaşlıca bir adamdı. O surata beş parmak izinin çıkması ancak bir türlü mümkün olurdu; demek yaradana sığınarak diye bir sille şekli gerçekten vardı.
"Baba aman!" diyenlere, titreyen bir sesle "Terbiyesiz... Hem de Bold Pilot'a yahu!" diye yanıt vererek yürüyüp gitti. Öldüyse Allah rahmet eylesin, yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Masadan kalkarken kuponuna bakmıştım yan gözle, Trapper tekti.
Bold Pilot işte böyle bir attı.
TJK'ya kendince bir TDK olmuş yarışseverin sözlüğünde, isminin karşısında "saygıdeğer" yazıyordu.
* * * * * *
30 koşuda 21-4-2-2 totosu bir atı şampiyon yapar. Yukarıdaki örneğe benzer belki yüzlerce saygı duruşu ise o atı efsaneliğe taşır.
Necip Fazıl'ın, "Cihanda hangi inkılâp olursa olsun, at ve insan birbirinden ayrılamaz; yeryüzünü su kaplasa, birbirine sarılmış olarak beraber yüzerler ve beraber boğulurlar" dediği atın ve inkılâbın emsali, Türkiye'ye ve kalbimize 1993'de doğdu.
İki yaşında;
9 yarışta, 6 birincilik, 3 ikincilik
Üç yaşında;
9 yarışta, 8 birincilik, 1 tabela dışı
Dört yaşında;
9 yarışta, 6 birincilik, 2 üçüncülük, 1 dördüncülük
Beş yaşında;
3 yarışta, 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 dördüncülük yaptı.
Haklı olarak, birlikte kazanılmadık kupa, kırılmadık rekor bırakmadıkları jokeyi Halis Karataş ile anıldı ama benim en sevdiğim jokeylerden olan "Deterjan" Akın Özdeniz'le de dörtte dört yapmıştı. Sadece bu iki jokeyle kader birliği yaptı.
Geçildiği dokuz yarışın birincileri şunlardı:
Narino, Mümin Çılgın
Beretta, Akın Özdeniz
Beretta, Ahmet Atçı
Thunder Bolt 1, Akın Özdeniz
Airman, Süleyman Akdı
Strategic Choice, Richard Quinn
Trapper, Süleyman Akdı
Trapper, Süleyman Akdı
Trapper, Süleyman Akdı
Ben de Trapper'cıydım. Fakat sondan bir önceki yarışında, 28 Haziran 1998 tarihli Fevzi Çakmak Koşusu'nu Fair Tail ve Trapper ile giriştiği muazzam mücadelede burun-burun farkıyla kazanınca, "Yok arkadaş, bundan büyük at yok" demiştim.
Federasyonlara, kurullarına, futbol kulüplerinin başındakilere, hatta teknik direktörlere bir bakın; gereksiz duygusallık olmadığını anlayacaksınız. Rezil bir spor ikliminin, kokuşmuş aktörlerine inat, Veliefendi'den doğan bir güneşti o.
* * * * * *
Son koşusunda yine tribündeydim.
Bu defa başka bir amca, başka bir gençle hararetli hararetli sohbet ediyordu.
Herhalde amcanın beş lafından dördü "Bold Pilot kazanır" olacak ki delikanlı isyan edip "Nasıl kazanır ya!" dedi.
Amca gülümseyip, "Çocuğum Bold Pilot kaybetse de kazanır" demişti. Düpedüz haklıydı.
Başlığı yanlış atmışız... Öldü demeyelim onun için.
Son şampiyon, Türkiye'de koştuğu tek şehrin, İstanbul'un çelebi insanlarıyla buluşmaya gitti.
Hepimiz çok üzüldük ama Özdemir Atman sevinmiştir, belki Bold Pilot da öyle.
Güle güle şampiyon.
by Canarino
3 yorum:
vayy beeee
süper by canarino
kalemine sağlık kardeşim. gece gece gözlerimi yaşarttın.
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