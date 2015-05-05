FLYING DUTCHMAN'IN SEYİR DEFTERİ-76

1938-55 yılları arasında Tottenham Hotspur'da forma giymiş ve İngiliz futbolunun tek kulüplük adamlarından olan Bill Nicholson, son derece ilginç bir ulusal takım kariyeri sahibidir. Nicholson, Mayıs 1951'de İngiltere'nin Portekiz ile oynadığı maçta ilk kez formayı giymiş ve maçın daha 19. saniyesinde topla ilk buluşmasında rakip ağları sarsmıştır. İngiltere maçı 5-2 kazanmıştır. Nicholson'ın bu maçta oynama sebebi, Wolverhampton Wanderers forması giyen Billy Wright'ın sakatlığıdır. Bir sonraki maçta Wright iyileşir ve kadroya döner. Nicholson bir daha milli formayı giyemez ve kariyerinde sadece 1 kez bu şerefe nail olmuş olarak kalır. Böylece milli takım kariyerindeki ilk maçta, topa ilk dokunuşunda gol atmış ve bir daha da o formayı giyememiş futbolcu olarak tarihe geçer.
Seyir Defteri
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