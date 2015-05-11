THEO CUSTERS

Yazı yaz hacııı! Yazı istiyorum senden!
ne yazayım :))
Şu blog dünyasında takip ettiğim bir kaç güzel adam varsınız. Siz de terkedip gitmeyin buraları. Sen bilirsin işini, hadi güzel abim ;)
blogu iyice boşladın fırat. olmuyor böyle.
Evet fırat bey yüzlerce kez Theo yu gördük ve belledik. Yeni bir yazı yazın da bizleri yalnız bırakmayın. Aylardır Theo Theo her girdiğimde bu adam :)
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5 yorum:
Yazı yaz hacııı! Yazı istiyorum senden!
ne yazayım :))
Şu blog dünyasında takip ettiğim bir kaç güzel adam varsınız. Siz de terkedip gitmeyin buraları. Sen bilirsin işini, hadi güzel abim ;)
blogu iyice boşladın fırat. olmuyor böyle.
Evet fırat bey yüzlerce kez Theo yu gördük ve belledik. Yeni bir yazı yazın da bizleri yalnız bırakmayın. Aylardır Theo Theo her girdiğimde bu adam :)
Yorum Gönder