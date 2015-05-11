11 Mayıs 2015 Pazartesi

THEO CUSTERS











Cüneyt Arkın filmlerinin aranan figüranı, Antwerpli cengaver, Theo Custers...
Bookmark and Share
Gönderen Fırat Topal zaman: 19:31
Etiketler:

5 yorum:

mehmetcan dedi ki...

Yazı yaz hacııı! Yazı istiyorum senden!

12 Ağustos 2015 17:02
Fırat Topal dedi ki...

ne yazayım :))

14 Ağustos 2015 17:11
mehmetcan dedi ki...

Şu blog dünyasında takip ettiğim bir kaç güzel adam varsınız. Siz de terkedip gitmeyin buraları. Sen bilirsin işini, hadi güzel abim ;)

15 Ağustos 2015 22:00
ozgurr dedi ki...

blogu iyice boşladın fırat. olmuyor böyle.

16 Ağustos 2015 17:46
Hikmet Pınarbaş dedi ki...

Evet fırat bey yüzlerce kez Theo yu gördük ve belledik. Yeni bir yazı yazın da bizleri yalnız bırakmayın. Aylardır Theo Theo her girdiğimde bu adam :)

23 Eylül 2015 22:16

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 