FLYING DUTCHMAN'IN SEYİR DEFTERİ-77

River Plate'de kariyerinin 13 yılını geçiren ve futbol kariyeri bittikten sonra kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Alejandro Saccone çok ilginç bir kariyere imza atmıştır. Renato Cesarini kulübünün altyapısından yetişen ve 1993 yılında River Plate'e transfer olan Saccone, kulübün formasını ilk kez giymek için 5 yıl beklemiş ve Libertadores Kupası'nda oynanan Alianza Lima maçında 15 dakika kırmızı beyazlıların kalesini korumuştur. Ardından sırasıyla Chacarita Juniors ve İtalya Serie C takımlarından Carrarese takımlarına kiralanan oyuncu, River'a her döndüğünde ya rezerv takımında yer bulmuş ya da sakatlıklar sebebiyle üçüncü kaleci olarak kadroya dahil edilmiştir. Saccone, River Plate formasıyla ilk lig maçına 2003 Apertura Ligi'nde, yani kulübe transfer olduktan tam 10 yıl sonra çıkabilmiştir. 2008'de, futbolu bıraktığında River kalesini sadece 6 kez korumuş olarak kariyerine nokta koymuştur. Dahası, Saccone, kiraya gönderildiği takımlarda da çok fazla oynama şansı bulamamış ve 13 yıllık kariyerinde, toplam 16 maça çıkarak bu alanda kırılması güç bir rekora imza atmıştır.
Seyir Defteri
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