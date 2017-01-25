TRAJEDİYE DÖNÜŞEN BİR ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ

Tarihinde 2 şampiyonluğu var, Roma'nın halk arasında "kötü adam" olarak bilinen takımı S.S. Lazio'nun. İkincisi ve sonuncusu 1999-2000 tarihinde Sven Göran-Eriksson yönetiminde kazanılan şampiyonluk. O şampiyonluğun da ayrı bir hikayesi anlatılmalı aslında. Ligin son 3 haftasına rakibi Lazio'nun 5 puan önünde giren Juventus bu 3 maçta 2 mağlubiyet almış ve 3'te 3 yapan Lazio son hafta şampiyonluğa ulaşmıştı. Hatta o sezon Lazio, Serie A'nın zirvesine çıktıktan 4 gün sonra İtalya Kupası finali ikinci ayağında San Siro'da Inter karşısına dikilmiş ve 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında maçı başladığı gibi bitirerek dubleye uzanmıştı. Bir daha da şampiyon olamadılar. Son 16 yılda 2 kez üçüncülük kazandılar ve bu da onların şampiyonluk sonrası en iyi dereceleri. Bizim anlatacağımız hikaye ise kulübün ilk şampiyonluğundan. 1973-74 sezonunda elde edilen efsane şampiyonluktan ama elbette bu işin bir de arka planı var. Önce onu anlatalım.Anlattıkça bu hikayenin aslında aynı zamanda Lazio tarihinin bahtsız yıldızı Luciano Re Cecconi'ye ait olduğunu göreceksiniz.
1 aralık 1948 tarihinde, Milano'nun 15 kilometre uzağındaki Nerviano kentinde bir duvarcı ustasının oğlu olarak dünyaya geldi Luciano. Babasına yardımcı olmak için kardeşiyle beraber inşaat işlerinde çalışmaya başladı ama onun hayali yeşil sahalarda yatıyordu. Kariyerine bugün 2 bin nüfusa sahip, Torino yakınlarındaki USD Aurora Cantalupo takımında başladı. Kısa bir süre sonra doğduğu kentin yakınlarına geldi ve evine 13 kilometre uzaklıktaki Busto Arsizio kulüplerinden Aurora Pro Patria takımının altyapısına girdi. Pro Patria o yıllarda Serie C'de mücadele ediyordu. 1967-68 sezonunda Re Cecconi ilk kez forma şansı buldu ve 3 maçta takımının formasını giydi. O sırada 19 yaşındaydı. Takım ligi 5. sırada bitirdi. Re Cecconi izleyen sezon takımın değişmez elemanlarından birisi oldu ve 33 maçta forma giydi. Buna rağmen Pro Patria ligi 13. sırada bitirdi. Re Cecconi orada daha fazla zaman kaybetmeyecekti. Bu sefer İtalya'nın güneyine yelken açtı. Evinden ilk kez bu kadar uzaklaşıyordu ve kendi başının çaresine bakma zamanı gelmişti. Şimdi bir başka adamın yoluna girelim.
Kariyerinin önemli bir bölümünü Bari'de futbol oynayarak geçiren ve daha sonra da aynı kulüpte önce yardımcı hocalık sonra da 1963-64 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Tommaso Maestrelli Serie A'nın 11. haftasında Sampdoria'ya 2-0 mağlup olunan maçtan sonra görevinden kovuldu (Bari o sezonu son sırada bitirerek Serie B'ye düşecekti). İzleyen sezon Serie C'de mücadele eden ve tarihi boyunca bu kademeden yukarıya çıkamamış Reggina onu takımın başına getirdi. İlk sezonlarında kendi gruplarını lider bitirerek Serie B'ye çıktılar. Bu kulüp tarihinin en büyük başarısıydı. Maestrelli 3 sezon daha Reggina'nın başında kaldı. Takım ilk sezonda Serie A vizesini sadece 1 puan farkla kaçırdı. İzleyen 2 yıl ise beklenen başarı gelmedi. O yıllarda Reggina için acı bir olay daha yaşandı. Takımın yükselişinde büyük pay sahibi olan Italo Alaimo, 1967-68 sezonunun başında kontrol için gittiği hastanede yürüme bandındaki aletlerdeki elektrik kaçağı sonrası yüksek voltaja maruz kalarak hayatını kaybetti. Sezon sonu Maestrelli, Reggina'daki görevinin tamamlandığını düşünüp Foggia'nın başına geçti. Foggia da Serie A biletini kovalayan bir takımdı. İlk sezonlarında pek bir varlık gösteremediler ancak İtalya Kupası'nda final grubuna kalmayı başardılar ve kupayı 3. bitirdiler. 1969-70 sezonunda bu 2 adamın yolunu birleştiren hadise yaşandı ve defansın önünde emniyet sübabı bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyan Maestrelli, Re Cecconi'yi Foggia'ya getirdi.
Foggia 42 golle ligin en çok gol atan takımı oldu ve lider Varese'nin ardından Serie A'ya yükseldi. Maestrelli 6 sezon önce bıraktığı yere dönerken , Re Cecconi de 22 yaşında Serie A tecrübesini tatacaktı. 13 Aralık 1970 tarihi bu 2 adamın hayatında büyük bir yer tutar. Takım Lazio'yu 5-2 mağlup eder ve Re Cecconi kariyerinin ilk Serie A golünü bu maçta kaydeder. Ancak takım sezon boyunca sadece 6 maç kazanır (bunlardan 2'si Lazio ve Roma'ya karşıdır) ve averajla küme düşer. Maestrelli aldığı bu 5 gollü galibiyetin etkisinden midir bilinmez Lazio tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı Umberto Lenzini tarafından göreve getirilir. Re Cecconi ise Foggia ile Serie B'nin yolunu tutmuştur. Ancak orada sadece 1 sezon kalır. Hocası onu 1971-72 sezonunun sonunda Roma'ya getirir. İkilinin yolu bir kere daha buluşmuştur. 23 yaşındaki oyuncu Giorgio Chinaglia gibi Lazio tarihinin efsanelerinden birisi ile yanyana oynayacaktır (aşağıda).
Yazının girişinde bahsettiğimiz efsanevi 1999-2000 sezonu aslında 28 yıl öncenin bir nevi intikamıdır. Re Cecconi'nin ilk sezonunda Lazio Luigi Martini, Mario Facco, Giancarlo Oddi, İngiltere doğumlu bir başka kulüp efsanesi Giuseppe Wilson, Franco Nanni, Mario Frustalupi gibi isimlerle birleşir. Bu kadro bir kaç yıl iskeletini korumuş ve Lazio tarihine altın harflerle yazılan maçlara imza atmıştır. Bu efsane kadronun kalesinde Serie B'den transfer edilen Felice Pulici (aşağıda) yer almaktadır. Ligin 26. haftasına girildiğinde Lazio, liderliği Milan'la paylaşmaktadır. Juventus ise 2 puan gerilerinden takip etmektedir (o yıllarda 2 puanlı sistemin uygulandığını hatırlatalım). İzleyen 2 hafta Lazio, Torino ve Bologna deplasmanlarında puan kaybeder, son haftaya girerken lider Milan'ın 1 puan gerisindedirler. Milan son hafta Verona'ya 5-3 mağlup olur, Lazio'nun eline iyi bir fırsat geçmiştir ama takım Napoli'ye 1-0'la boyun eğer. Juventus, Lazio'nun ezeli rakibi Roma deplasmanında 2-1 kazanır ve şampiyonluğa ulaşır. Lazio'nun güçlü defansının ligin en az gol yiyen takımını oluşturması ve Chinaglia'nın 10 golü şampiyonluğa yetmez. Re Cecconi o sezon Ankara'da İtalya 23 yaş altı takımıyla Türkiye'ye karşı ilk kez İtalya formasını giyer.
Ve kulüp tarihine geçen 1973-74 sezonu. Lazio sezona iyi bir başlangıç yaparak 10. hafta liderliği ele geçirir. Bu dönemde Derby della Capitale'de Roma'yı 2-1 ile geçerler. Lazio ve Juventus izleyen haftalarda sürekli zirve için yarış içinde kalırlar. Takım 18. haftada Juventus'u 3-1 mağlup eder ve Roma derbisinde ezeli rakibini bir kez daha 2-1'le geçer. 29. haftada Re Cecconi ve Maestrelli'nin eski takımı Foggia'yı Olimpico'da Chinaglia'nın golüyle 1-0 mağlup eden takım tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşır. Takım 2. kez ligin en az gol yiyen takımı olur ve Chinaglia da 24 golle kulüp rekorunu kırarak gol krallığını kazanır. Re Cecconi dahil olmak üzere Lazio takımından 3 oyuncu 1974 Dünya Kupası için İtalya kadrosuna seçilir. Re Cecconi için sarı saçlarından dolayı l'Angelo Blondo (Sarışın Melek) lakabı o sezon yaratılmıştır. Bu kulübün kısa süre sonra değişecek kaderi öncesi yaşanan son mutlu günlerdir. Aşağıdaki fotoğraf o mutlu günlerden. Umberto Lenzini, Tommaso Maestrelli ve o yıllardaki milli takım hocası Fulvio Bernardini aynı karede.
Lazio 1974-75 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na gidemez çünkü bir sezon önce UEFA Kupası'nda oynanan Ipswich Town maçından sonra soyunma odasında çıkan olaylar sebebiyle UEFA'dan 3 yıl men cezası almıştır. Bu yetmezmiş gibi Maestrelli'ye karaciğer kanseri teşhisi konur. O sırada 53 yaşında olan hocaya doktorlar birkaç ay ömrü kaldığını açıklarlar. Maestrelli tedavi için hastaneye yatar. Takımı yardımcısı Roberto Lovati devralır ve lig 4. sırada bitirilir. Lenzini hastanede olan Maestrelli'nin yerine Sampdoria'nın hocası Giulio Corsini'yi getirir. Ama Corsini'nin Lazio'su ligin ilk 8 haftası sonunda 5 puanla 15. sıraya yerleşir. Corsini kovulur ve tedavisi iyiye giden Maestrelli göreve döner. Takım ligin son haftasında Como deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönüp averajla kümede kalır. Chinaglia henüz 29 yaşında olmasına rağmen New York Cosmos'a transfer olur. Sezon sonunda Maestrelli Lenzini'nin isteği ile Sportif Direktör görevine geçer ve Brezilyalı Luis Vinicio teknik direktörlük görevine getirilir. 1976-77 sezonu başlar, Maestrelli 2 Aralıkta karaciğerine karşı daha fazla savaş veremez ve hayata gözlerini yumar. Lazio o sırada ligde orta sıralarda yer alıyordur.
Şampiyonluğun trajediye dönüştüğünün son göstergesi olan olay ise 18 Ocak 1977'de, yani efsane teknik adamın ölümünden kısa bir süre sonra gerçekleşir. O akşam Re Cecconi takımdaki en iyi arkadaşı Pietro Ghedin ile Roma sokaklarında turlamaktadır. Romalı bir kozmetik tüccarı olan Giorgio Fraticcioli ile karşılaşırlar. Fraticcioli onları bir mücevher dükkanına götürür. Ancak bu 2 iyi arkadaşın aklına sonradan bir faciaya dönüşecek bir şaka gelmiştir. Arkadaşları dükkana girer girmez, Re Cecconi elindeki su tabancasıyla içeriye dalar ve "bu bir soygundur" diye bağırır. Bu masum şakayı dükkan görevlisi aşırı ciddiye almıştır. Futbola pek ilgisi olmayan Bruno Tabocchini ismindeki adam yakın zamanda 2 soygun teşebbüsü yaşamıştır ve bu nedenle dükkanında 7.65 kalibrelik bir silah bulundurmaktadır. Silahını çeker ve tereddüt etmeden ateşler. "Sarışın Melek" göğsüne isabet alır. Pietro Ghedin önce bunun da şakanın bir parçası olduğunu sanar ama arkadaşının vücudundan akan kanı görünce gerçek anlaşılır. Ambulans çağırılır, oyuncu hasteneye yetiştirilir ama doktorların tüm çabalarına rağmen 28 yaşında hayata veda eder. Lazio 1 ay içinde 2 kulüp değerini toprağa verir. Tabocchini nefs-i müdafaa gerekçesiyle hiçbir ceza almaz. Basın Laziolu oyuncuların silahlara karşı olan bu sevgisinin şaka yollu olsa dahi yol açtığı sonuçla ilgili yine kulübü eleştirir.Takım sezonu 5. sırada bitirir.
Lazio bir sonraki şampiyonluğu için çeyrek asırdan fazla beklemek zorunda kalacaktır. Takımın üzerindeki kötü şöhret hiçbir zaman azalmaz aksine bugüne kadar gelen şekilde artarak devam eder. Buna rağmen tatsız bir oyunun kurbanı Luciano Re Cecconi, Lazio kulübü için halen efsaneler arasında sayılmaktadır.
"Ondan sonra gelmiş ve gelecek her futbolcu Re Cecconi ile kıyaslanacak. O bu takımın en cömert,en sevilen ve maalesef en şanssız oyuncusuydu"
Cristian Ledesma
1 aralık 1948 tarihinde, Milano'nun 15 kilometre uzağındaki Nerviano kentinde bir duvarcı ustasının oğlu olarak dünyaya geldi Luciano. Babasına yardımcı olmak için kardeşiyle beraber inşaat işlerinde çalışmaya başladı ama onun hayali yeşil sahalarda yatıyordu. Kariyerine bugün 2 bin nüfusa sahip, Torino yakınlarındaki USD Aurora Cantalupo takımında başladı. Kısa bir süre sonra doğduğu kentin yakınlarına geldi ve evine 13 kilometre uzaklıktaki Busto Arsizio kulüplerinden Aurora Pro Patria takımının altyapısına girdi. Pro Patria o yıllarda Serie C'de mücadele ediyordu. 1967-68 sezonunda Re Cecconi ilk kez forma şansı buldu ve 3 maçta takımının formasını giydi. O sırada 19 yaşındaydı. Takım ligi 5. sırada bitirdi. Re Cecconi izleyen sezon takımın değişmez elemanlarından birisi oldu ve 33 maçta forma giydi. Buna rağmen Pro Patria ligi 13. sırada bitirdi. Re Cecconi orada daha fazla zaman kaybetmeyecekti. Bu sefer İtalya'nın güneyine yelken açtı. Evinden ilk kez bu kadar uzaklaşıyordu ve kendi başının çaresine bakma zamanı gelmişti. Şimdi bir başka adamın yoluna girelim.
|Lazio 1973-74
Foggia 42 golle ligin en çok gol atan takımı oldu ve lider Varese'nin ardından Serie A'ya yükseldi. Maestrelli 6 sezon önce bıraktığı yere dönerken , Re Cecconi de 22 yaşında Serie A tecrübesini tatacaktı. 13 Aralık 1970 tarihi bu 2 adamın hayatında büyük bir yer tutar. Takım Lazio'yu 5-2 mağlup eder ve Re Cecconi kariyerinin ilk Serie A golünü bu maçta kaydeder. Ancak takım sezon boyunca sadece 6 maç kazanır (bunlardan 2'si Lazio ve Roma'ya karşıdır) ve averajla küme düşer. Maestrelli aldığı bu 5 gollü galibiyetin etkisinden midir bilinmez Lazio tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı Umberto Lenzini tarafından göreve getirilir. Re Cecconi ise Foggia ile Serie B'nin yolunu tutmuştur. Ancak orada sadece 1 sezon kalır. Hocası onu 1971-72 sezonunun sonunda Roma'ya getirir. İkilinin yolu bir kere daha buluşmuştur. 23 yaşındaki oyuncu Giorgio Chinaglia gibi Lazio tarihinin efsanelerinden birisi ile yanyana oynayacaktır (aşağıda).
Yazının girişinde bahsettiğimiz efsanevi 1999-2000 sezonu aslında 28 yıl öncenin bir nevi intikamıdır. Re Cecconi'nin ilk sezonunda Lazio Luigi Martini, Mario Facco, Giancarlo Oddi, İngiltere doğumlu bir başka kulüp efsanesi Giuseppe Wilson, Franco Nanni, Mario Frustalupi gibi isimlerle birleşir. Bu kadro bir kaç yıl iskeletini korumuş ve Lazio tarihine altın harflerle yazılan maçlara imza atmıştır. Bu efsane kadronun kalesinde Serie B'den transfer edilen Felice Pulici (aşağıda) yer almaktadır. Ligin 26. haftasına girildiğinde Lazio, liderliği Milan'la paylaşmaktadır. Juventus ise 2 puan gerilerinden takip etmektedir (o yıllarda 2 puanlı sistemin uygulandığını hatırlatalım). İzleyen 2 hafta Lazio, Torino ve Bologna deplasmanlarında puan kaybeder, son haftaya girerken lider Milan'ın 1 puan gerisindedirler. Milan son hafta Verona'ya 5-3 mağlup olur, Lazio'nun eline iyi bir fırsat geçmiştir ama takım Napoli'ye 1-0'la boyun eğer. Juventus, Lazio'nun ezeli rakibi Roma deplasmanında 2-1 kazanır ve şampiyonluğa ulaşır. Lazio'nun güçlü defansının ligin en az gol yiyen takımını oluşturması ve Chinaglia'nın 10 golü şampiyonluğa yetmez. Re Cecconi o sezon Ankara'da İtalya 23 yaş altı takımıyla Türkiye'ye karşı ilk kez İtalya formasını giyer.
Ve kulüp tarihine geçen 1973-74 sezonu. Lazio sezona iyi bir başlangıç yaparak 10. hafta liderliği ele geçirir. Bu dönemde Derby della Capitale'de Roma'yı 2-1 ile geçerler. Lazio ve Juventus izleyen haftalarda sürekli zirve için yarış içinde kalırlar. Takım 18. haftada Juventus'u 3-1 mağlup eder ve Roma derbisinde ezeli rakibini bir kez daha 2-1'le geçer. 29. haftada Re Cecconi ve Maestrelli'nin eski takımı Foggia'yı Olimpico'da Chinaglia'nın golüyle 1-0 mağlup eden takım tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşır. Takım 2. kez ligin en az gol yiyen takımı olur ve Chinaglia da 24 golle kulüp rekorunu kırarak gol krallığını kazanır. Re Cecconi dahil olmak üzere Lazio takımından 3 oyuncu 1974 Dünya Kupası için İtalya kadrosuna seçilir. Re Cecconi için sarı saçlarından dolayı l'Angelo Blondo (Sarışın Melek) lakabı o sezon yaratılmıştır. Bu kulübün kısa süre sonra değişecek kaderi öncesi yaşanan son mutlu günlerdir. Aşağıdaki fotoğraf o mutlu günlerden. Umberto Lenzini, Tommaso Maestrelli ve o yıllardaki milli takım hocası Fulvio Bernardini aynı karede.
Lazio 1974-75 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na gidemez çünkü bir sezon önce UEFA Kupası'nda oynanan Ipswich Town maçından sonra soyunma odasında çıkan olaylar sebebiyle UEFA'dan 3 yıl men cezası almıştır. Bu yetmezmiş gibi Maestrelli'ye karaciğer kanseri teşhisi konur. O sırada 53 yaşında olan hocaya doktorlar birkaç ay ömrü kaldığını açıklarlar. Maestrelli tedavi için hastaneye yatar. Takımı yardımcısı Roberto Lovati devralır ve lig 4. sırada bitirilir. Lenzini hastanede olan Maestrelli'nin yerine Sampdoria'nın hocası Giulio Corsini'yi getirir. Ama Corsini'nin Lazio'su ligin ilk 8 haftası sonunda 5 puanla 15. sıraya yerleşir. Corsini kovulur ve tedavisi iyiye giden Maestrelli göreve döner. Takım ligin son haftasında Como deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönüp averajla kümede kalır. Chinaglia henüz 29 yaşında olmasına rağmen New York Cosmos'a transfer olur. Sezon sonunda Maestrelli Lenzini'nin isteği ile Sportif Direktör görevine geçer ve Brezilyalı Luis Vinicio teknik direktörlük görevine getirilir. 1976-77 sezonu başlar, Maestrelli 2 Aralıkta karaciğerine karşı daha fazla savaş veremez ve hayata gözlerini yumar. Lazio o sırada ligde orta sıralarda yer alıyordur.
|Lazio 1976-77
Lazio bir sonraki şampiyonluğu için çeyrek asırdan fazla beklemek zorunda kalacaktır. Takımın üzerindeki kötü şöhret hiçbir zaman azalmaz aksine bugüne kadar gelen şekilde artarak devam eder. Buna rağmen tatsız bir oyunun kurbanı Luciano Re Cecconi, Lazio kulübü için halen efsaneler arasında sayılmaktadır.
"Ondan sonra gelmiş ve gelecek her futbolcu Re Cecconi ile kıyaslanacak. O bu takımın en cömert,en sevilen ve maalesef en şanssız oyuncusuydu"
Cristian Ledesma
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