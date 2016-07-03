FLYING DUTCHMAN'IN SEYİR DEFTERİ-78

Japonya 1.Ligi J1-League 2010 sezonunda Albirex Niigata formasını giyen Brezilyalı Márcio Richardes, takımının Vegalta Sendai'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği mücadelede tekrar edilmesi güç bir işe imza atmıştır. Maçın 47. dakikasında takımı 1-0 mağlupken penaltı vuruşu ile maça eşitliği getiren Richardes, 68. dakikada harika bir frikikle takımını 2-1 öne geçirmiş, maçın 90. dakikasında skor 2-2 iken kornerden attığı golle takımına 3 puanı getirmiştir. Böylece 3 farklı duran top organizasyonuyla hat-trick yapan Richardes'in bu harika resitali şuradaki videodan izlenebilir.
Umut - "Sıkıntı var, boğuntu var, tedirginlik var, çirkinlik, yalan, her şey var. Ama hep umut var her şeyin içinde. Kısacası, yaşamanın gereği, umutlu olmak zo...
1 gün önce
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